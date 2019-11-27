Порноскандал в Одессе: стала известна фамилия гинеколога. Фото

В Одессе стало известно имя гинеколога, в кабинете которого была установлена скрытая камера, снимавшая пациенток для порносайтов. Врача высшей категории зовут Вячеслав Олегович Триполко (чтобы посмотреть фото его кабинета, доскролльте страницу до конца).

OBOZREVATEL нашел информацию в электронной базе украинских врачей uadoc.com.ua о том, что Триполко окончил Запорожский государственный медицинский университет и кроме Одесского онкологического диспансера проводит ультразвуковую диагностику в городской больнице №1, а также в частной клинике "ОН клиник Одесса". На этом же портале можно найти положительный отзыв одной из пациенток о медике.

"Врач очень квалифицированный и компетентный в своей работе. И очень внимательный! Пока сидела к нему в очереди, успела сама о нем услышать много хороших отзывов!" – написала пациентка.

Отзыв о работе врача Вячеслава Триполко uadoc.com.ua (Скриншот)

Тем временем в клинике приняли решение о расторжении с Триполко договора об аренде помещения. Об этом корреспонденту OBOZREVATEL рассказал главврач Одесского онкодиспансера Олег Лукьянчук.

В Одесском областном управлении полиции в свою очередь корреспонденту OBOZREVATEL сообщили, что конкретных подозреваемых в деле пока нет, хотя уголовное производство по факту распространения порнографии уже открыто.

Кабинет врача-гинеколога Вячеслава Триполко

Кабинет врача-гинеколога Вячеслава Триполко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Из Единого государственного реестра судебных решений стало известно, что 11 ноября пациентка обратилась в полицию с заявлением о том, что видео ее приема у гинеколога оказалось на порносайте. Во время обыска в кабинете врача полиция нашла скрытую камеру. Также был проведен обыск в квартире и автомобиле специалиста, который отвечает за работу интернета в онкодиспансере. У него изъяты компьютеры и флешки.

В Одесском онкодиспансере открестились от врача, в кабинете которого проходила съемка скрытой камерой.

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