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29 ноября • обновлено в 12:12
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Порноскандал в Одессе: стала известна фамилия гинеколога. Фото

39т
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В Одессе стало известно имя гинеколога, в кабинете которого была установлена скрытая камера, снимавшая пациенток для порносайтов. Врача высшей категории зовут Вячеслав Олегович Триполко (чтобы посмотреть фото его кабинета, доскролльте страницу до конца).

OBOZREVATEL нашел информацию в электронной базе украинских врачей uadoc.com.ua о том, что Триполко окончил Запорожский государственный медицинский университет и кроме Одесского онкологического диспансера проводит ультразвуковую диагностику в городской больнице №1, а также в частной клинике "ОН клиник Одесса". На этом же портале можно найти положительный отзыв одной из пациенток о медике.

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"Врач очень квалифицированный и компетентный в своей работе. И очень внимательный! Пока сидела к нему в очереди, успела сама о нем услышать много хороших отзывов!" – написала пациентка.

Отзыв о работе врача Вячеслава Триполко

Отзыв о работе врача Вячеслава Триполко

uadoc.com.ua (Скриншот)

Тем временем в клинике приняли решение о расторжении с Триполко договора об аренде помещения. Об этом корреспонденту OBOZREVATEL рассказал главврач Одесского онкодиспансера Олег Лукьянчук.

В Одесском областном управлении полиции в свою очередь корреспонденту OBOZREVATEL сообщили, что конкретных подозреваемых в деле пока нет, хотя уголовное производство по факту распространения порнографии уже открыто.

Кабинет врача-гинеколога Вячеслава Триполко

Кабинет врача-гинеколога Вячеслава Триполко

Кабинет врача-гинеколога Вячеслава Триполко

Кабинет врача-гинеколога Вячеслава Триполко

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Порноскандал в Одессе
Место
Украина Одесса
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
"Маня-П и д р"-это гинеколог,а этот,так,пісюнковий лікар)))
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Иванович Василий
Иванович Василий
Дешевый непрофессионализм в органах расследования. Снять надо начальника, который организовал расследование. Врач может быть и вообще не при чем, а сама история должна была появиться после поимки, которую распутать несложно - было бы желание и профессионализм.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
красавчик
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