Сильный ливень затопил улицы в Одессе: появились фото с места ЧП

Сильный ливень, обрушившийся на Одессу 5 февраля, привел к затоплению трех улиц в Малиновском районе города: Химической, Промышленной и Мечникова в районе "Масложиркомбината".

В данный момент там работает техника коммунального предприятия "Городские дороги", которая завершает откачку воды. Об этом сообщает департамент информации Одесского горсовета (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сильный ливень затопил три улицы в Одессе omr.gov.ua

Вместе с тем, синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погодных условий. Начиная с вечера 5 февраля температура в Одессе начнет резко снижаться и ливень превратится в сильный снегопад, возможен транспортный коллапс.

В департаменте городского хозяйства Одессы призывают не оставлять автомобили вдоль основных дорожных магистралей, так как техника КП "Городские дороги", в случае необходимости, не сможет действовать максимально эффективно.

Сильный ливень затопил три улицы в Одессе omr.gov.ua

Сильный ливень затопил три улицы в Одессе omr.gov.ua

Сильный ливень затопил три улицы в Одессе omr.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, непогода в ночь на 5 февраля обесточила 24 населенных пункта в Одесской области.

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