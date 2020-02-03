Погибли во сне: в Одессе произошел смертельный пожар в жилом доме

В пожаре в жилом доме в Одессе погибли трое людей. Трагедия произошла в пятиэтажке в Суворовском районе города.

Пожар возник ночью 3 февраля на втором этаже 5-этажного дома на улице Марсельской, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сообщение о сильном задымлении в одном из подъездов пятиэтажки в Суворовском районе поступило на спец-линию "101" около 04:20. Уже в 04:52 пожар на площади 15 квадратных метров был потушен.

В одной из комнат сгоревшей квартиры спасатели обнаружили тела троих человек – 60-летней хозяйки, ее 32-летнего сына и его 31-летней сожительницы. Все трое отравились продуктами горения.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Семья погибла в пожаре в одесской пятиэтажке od.npu.gov.ua

Семья погибла в пожаре в одесской пятиэтажке od.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января Заводской районный суд Николаева отправил под ночной домашний арест экс-начальника Одесского областного управления ГСЧС Виктора Федорчака. Его подозревают в служебной халатности, которая привела к трагическим последствиям.

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