Пуля попала в глаз: в Одессе неадекват посреди улицы расстрелял семью

В Одессе днем 20 февраля на оживленной улице расстреляли семью. Стрелка удалось оперативно задержать сотрудникам полиции охраны.

В результате нападения мужчина, рядом с которым в момент стрельбы находился ребенок, доставлен в больницу с огнестрельным ранением глаза, сообщили в пресс-службе областной полиции (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ЧП произошло в обеденное время возле дома №12а на улице Среднефонтанской. Вооруженный прохожий без каких-либо предупреждений и разбирательств несколько раз выстрелил из пистолета в проходивших мимо мужчину и ребенка. Сам он не пострадал, но его отцу пуля попала в область глаза. Мужчина госпитализирован.

Вскоре после происшествия паблик XYDESSA опубликовал на своем Youtube-канале видео последствий ЧП, снятое очевидцами, которые утверждают, что преступник расстрелял мужчину после того, как ему не удалось попасть в ребенка.

В Одессе неадекват посреди улицы расстрелял семью прохожих Youtube / XYDESSA (скрин)

Стрелок был задержан на месте преступления свидетелями и сотрудниками полиции охраны. При обыске у 45-летнего одессита были изъяты два пневматических пистолета и нож.

У расстрелявшего одесскую семью преступника изъят целый арсенал оружия Telegram / XYDESSA (скрин)

Как оружие попало в невменяемые руки, предстоит выяснить следствию. Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия). Задержанному грозит до 7 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, одесскому полицейскому, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, грозит до 12 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в суде.

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