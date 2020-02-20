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20 февраля • обновлено в 18:58
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/ Происшествия

Пуля попала в глаз: в Одессе неадекват посреди улицы расстрелял семью

2.6т
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В Одессе днем 20 февраля на оживленной улице расстреляли семью. Стрелка удалось оперативно задержать сотрудникам полиции охраны.

В результате нападения мужчина, рядом с которым в момент стрельбы находился ребенок, доставлен в больницу с огнестрельным ранением глаза, сообщили в пресс-службе областной полиции (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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ЧП произошло в обеденное время возле дома №12а на улице Среднефонтанской. Вооруженный прохожий без каких-либо предупреждений и разбирательств несколько раз выстрелил из пистолета в проходивших мимо мужчину и ребенка. Сам он не пострадал, но его отцу пуля попала в область глаза. Мужчина госпитализирован.

Вскоре после происшествия паблик XYDESSA опубликовал на своем Youtube-канале видео последствий ЧП, снятое очевидцами, которые утверждают, что преступник расстрелял мужчину после того, как ему не удалось попасть в ребенка.

В Одессе неадекват посреди улицы расстрелял семью прохожих

В Одессе неадекват посреди улицы расстрелял семью прохожих

Youtube / XYDESSA (скрин)

Стрелок был задержан на месте преступления свидетелями и сотрудниками полиции охраны. При обыске у 45-летнего одессита были изъяты два пневматических пистолета и нож.

У расстрелявшего одесскую семью преступника изъят целый арсенал оружия

У расстрелявшего одесскую семью преступника изъят целый арсенал оружия

Telegram / XYDESSA (скрин)

Как оружие попало в невменяемые руки, предстоит выяснить следствию. Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия). Задержанному грозит до 7 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, одесскому полицейскому, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, грозит до 12 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в суде.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Livesey David
Livesey David
Это уже скучные будни.
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