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30 января • обновлено в 14:44
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Проклятое место: на перекрестке в Одессе за сутки произошло второе жесткое ДТП

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В Одессе утром 30 января на перекрестке улиц Большая Арнаутская и Екатерининская произошло ДТП с участием автомобилей Mini Cooper и Daewoo Lanos.

ДТП произошло через несколько часов на месте аналогичной аварии, в результате которой один автомобиль был практически разорван на куски, а другой – въехал в витрину аптеки. Видео данного инцидента размещено на Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

ДТП в Одессе

ДТП в Одессе

xydessa

Судя по видео, водитель Mini Cooper попытался проскочить перекресток на мигающий желтый свет – а в это время на такой же мигающий желтый уже тронулся Daewoo Lanos.

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В результате автомобили столкнулись. Серьезно пострадал автомобиль Daewoo.

Пострадавших людей нет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине озвучили жуткие цифры статистики дорожно-транспортных происшествий. Только в течение 2019 года в стране в ДТП погибли 3 454 человека, из которых 164 – дети.

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Место
Украина Одесса
Теги
ДТП в Одессе новости Одессы
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