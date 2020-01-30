Проклятое место: на перекрестке в Одессе за сутки произошло второе жесткое ДТП

В Одессе утром 30 января на перекрестке улиц Большая Арнаутская и Екатерининская произошло ДТП с участием автомобилей Mini Cooper и Daewoo Lanos.

ДТП произошло через несколько часов на месте аналогичной аварии, в результате которой один автомобиль был практически разорван на куски, а другой – въехал в витрину аптеки. Видео данного инцидента размещено на Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

ДТП в Одессе xydessa

Судя по видео, водитель Mini Cooper попытался проскочить перекресток на мигающий желтый свет – а в это время на такой же мигающий желтый уже тронулся Daewoo Lanos.

В результате автомобили столкнулись. Серьезно пострадал автомобиль Daewoo.

Пострадавших людей нет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине озвучили жуткие цифры статистики дорожно-транспортных происшествий. Только в течение 2019 года в стране в ДТП погибли 3 454 человека, из которых 164 – дети.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!