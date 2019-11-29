"Приходится мыться в мисках" - как живут дети-туберкулезники на Одесщине. Фото

В Одесской области на курорте Каролино-Бугаз представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека побывали в местной школе-интернате для детей больных туберкулезом.
Увиденное ужаснуло чиновников: в учреждении отсутствует теплая вода, туалеты общие для мальчиков и девочек, ремонт, который был сделан в школе в 2015 году, признан некачественным. Единственно, что порадовало проверяющих – чистое постельное белье и полотенца.
Об этом сообщает официальное интернет-представительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека (чтобы посмотреть фото, где живут больные дети, доскролльте страницу до конца).
В Каролино-Бугазской школе-интернате на учете состоят 87 детей больных туберкулезом. Их возраст от 7 до 15 лет. 17 из них находятся на санаторном лечении более 5 лет, что не соответствует государственным требованиям к санаторной школе.
А о таком статусе учреждения в нынешнем его виде сейчас может свидетельствовать только его близость к морю, - отметили у омбудсмена.
Также в результате проверки выяснилось, что в душевых не работают краны, нет теплой воды, а в детских туалетах отсутствует туалетная бумага. Руководство школы объяснило это тем, что закупают ее только на средства меценатов, когда есть такая возможность.
Представители омбудсмена проверили школу-интернат
ombudsman.gov.ua
Представители омбудсмена проверили школу-интернат
ombudsman.gov.ua
Представители омбудсмена проверили школу-интернат
ombudsman.gov.ua
Представители омбудсмена проверили школу-интернат
ombudsman.gov.ua
Факты о плохом содержания больных туберкулезом детей переданы в Одесскую облгосадминистрацию. У омбудсмена отметили, что представители местной власти вообще не наведываются в школу с проверками.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по делу скандального приюта "Свитанок", где издевались над детьми, прошли обыски.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!