Позвал в гости: под Одессой мужчина изнасиловал школьницу

Житель села в Окнянском районе Одесщины изнасиловал 14-летнюю девочку.

Об изнасиловании несовершеннолетней в полицию сообщила старшая сестра девочки, которой та доверилась. Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

По словам школьницы, когда она была в гостях у 24-летнего односельчанина, мужчина угостил ее пивом, а потом, пригрозив физической расправой, изнасиловал.

"Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.152 Уголовного кодекса Украины – "Изнасилование". Потерпевшую осмотрели врачи, полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направили на экспертное исследование", – сообщили в полиции.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. За изнасилование несовершеннолетней законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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