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Смертельный пожар в "Токио Стар" в Одессе: совладельца отеля взяли под стражу

Происшествия
1,7 т.
Сергей Дурач

Сергей Дурач. Источник фото: "7 канал"

Совладельца сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Сергея Дурача отправили в СИЗО на 25 дней.

Меру пресечения избрал Киевский районный суд Одессы. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило издание "Думская".

Отмечается, что фигуранта дела задержали днем ранее в одесском аэропорту. Восемь месяцев назад был объявлен в розыск.

Дурач вернулся из Рима сам, по болгарскому паспорту. Он заявил, что сделал это добровольно. Виновным в случившемся пожаре предприниматель себя не считает.

Заседание суда 17 июля.

Заседание суда 17 июля. Пушкинская

По данным прокуратуры, Дурач уехал за границу спустя три дня после пожара, передает "Пушкинская".

У него якобы есть болгарское гражданство. В декабре 2019 года суд уже избрал Дурачу меру пресечения в виде содержания под стражей, но заочно.

На заседании подозреваемый заявил, что не случайно хотел въехать в Украину по болгарскому паспорту. Таким образом он якобы хотел продемонстрировать, что мог бы и не приезжать.

"У меня была свобода перемещения по Евросоюзу, у меня есть бизнес в Болгарии. Мотивация моего приезда – участие в расследовании и помощь потерпевшим", – утверждал он.

Заседание суда 17 июля.

Заседание суда 17 июля. Пушкинская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • При пожаре в отеле "Токио Стар", который произошел в ночь на 17 августа 2019 года, погибли 9 человек.

  • В течение суток был задержан владелец отеля Вадим Черный, который высказал готовность понести наказание, а затем написал письмо президенту Владимиру Зеленскому.

  • В деле осталось две ключевые версии ЧП – нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

  • Главный подозреваемый, Вадим Черный, уверяет суд, что в "Токио Стар" регулярно проходили все проверки, а за состояние бытовой техники, по его словам, ответственность лежит на производителе.

  • Прокуратура настаивает на многочисленных нарушениях.

  • При пожаре в отеле "Токио Стар" молодая пара погибла, держась за руки.

УкраинаОдессасудПожар в отеле Токио Старпожар
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