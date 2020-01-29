"Полиция грозилась меня убить" Обвиняемый по делу Даши Лукьяненко сделал новое заявление. Видео

Подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николай Тарасов рассказал журналистам подробности своего задержания и вновь заявил, что невиновен.

Мини-интервью с задержанным произошло 28 января во время очередного заседания суда, на котором было принято решение продолжить пребывание Тарасова в одесском СИЗО еще минимум на два месяца, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко сделал громкие заявления Пушкинская

Тарасов заявил, что признание в убийстве девочки сделал под пытками.

"Они обыскивали, с собаками ходили, ничего не было. Потом, когда нашли её, сказали, что вот, мол, как будто я её перепрятал…", – рассказал подозреваемый.

Также он утвердительно ответил на вопрос журналистов, о том, применялось ли к нему физическое и психологическое давление со стороны правоохранителей.

Николай Тарасов сделал громкие заявления УСИ

"В этом все принимали участие, – заявил Тарасов. – Говорили, что на родителей еще натравят. То, что меня убьют и так далее … (Это продолжалось - ред.) часа четыре".

"Еще спустя три месяца (принял решение отказаться от показаний - ред.). Я с адвокатом просил поговорить наедине, они зашли и сказали, что "нет". Они сказали, что "нет, понимаете, такое дело большое, надо чтобы мы стояли рядом, – добавил он. – Они еще до адвоката сказали подписать (признание - ред.), я не подписал".

Николай Тарасов сделал громкие заявления УСИ

По словам Тарасова, он не знает фамилий тех сотрудников, которые выбивали признание.

Также он признался, что ранее у него не было конфликтов с правоохранителями.

Кроме того, он не подтвердил распространенную ранее информацию о том, что его жизни в СИЗО что-то угрожает – Тарасов заявил, что сокамерники и охранники относятся к нему нормально. Он сидит в камере с еще тремя заключенными.

Отметим, что Тарасову инкриминируют сразу 4 статьи Уголовного кодекса: покушение на изнасилование несовершеннолетней, незаконное лишение свободы, убийство ребенка и надругательство над телом погибшей. Ему грозит пожизненное заключение. Также прокуратура ходатайствовала о проведении для подозреваемого комплексной психиатрической экспертизы.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

13 июня 2019 года в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. Она отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед девочки Николай Тарасов.

Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи. Однако, им устроили травлю в родном селе.

Позднее Тарасов сообщил, что невиновен, а признался в убийстве девочки под пытками полицейских.

В январе 2020 года в администрации СИЗО сообщили, что Тарасову угрожает опасность со стороны других заключенных.

В родном селе Ивановка убитой девочке поставили памятник в виде ангела.

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