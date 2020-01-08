Под Одессой мужчина взял в заложники сестру с детьми: спецназ пошел на штурм

Житель Одесской области взял в заложники сестру и трех племянников, угрожая топором. Неадеквата задержали бойцы полицейского спецназа.

Инцидент произошел в одном из сел Овидиопольского района Одесской области в ночь на 8 января. 21-летний мужчина запер в доме сестру с тремя малолетними детьми и угрожал расправиться с ними с помощью топора и ножа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Под Одессой мужчина взял в заложники сестру с детьми mybelovo.ru (иллюсттрация)

На требование правоохранителей открыть дверь и выпустить заложников злоумышленник не отреагировал. Вместо этого он заперся в доме, после чего стал угрожать расправой и полицейским.

Чтобы не допустить обострения ситуации, на место происшествия прибыли бойцы батальона полиции особого назначения. Благодаря их слаженным действиям женщину с детьми освободили и задержали их агрессивного родственника. Правоохранителям задержанный пояснил, что был обижен на сестру, которая не пустила его переночевать после ссоры с матерью.

Начато уголовное производство по ст. 345 УК Украины (Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества относительно работника правоохранительного органа).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на Люстдорфской дороге неадекватный молодой человек лазил по балконам и громко кричал. Местные жители позвонили в полицию. Экипаж, который прибыл по вызову, вынужден был просить подкрепления.

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