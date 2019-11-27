СБУ устроила в Одессе затянувшееся коммунальное ЧП: что произошло

Жители центральной части Одессы остались без теплоснабжения из-за аварии на теплосетях, отремонтировать которые коммунальщики не могут из-за некоего "секретного" кабеля. Люди мерзнут уже вторую неделю.

Авария оставила без отопления школу и несколько жилых домов в районе Куликового поля. Об этом сообщает издание "Думская".

Как рассказали жители неотапливаемых домов, устранить поломку взялись ремонтники теплоснабжающего предприятия. Но когда они пытались добраться до лопнувшей трубы, появились сотрудники СБУ. Они прогнали рабочих, заявив, что копать тут нельзя, поскольку можно повредить секретный кабель и на раскопки требуется специальное разрешение, которого у ремонтников нет.

Одесситы мерзнут две недели, а СБУ мешает тепловикам устранить поломку dumskaya.net

О проблеме было сообщено представителям мэрии, но там не смогли уточнить, когда коммунальщики смогут устранить поломку теплосетей. В пресс-службе муниципалитета заявили, что направили запрос в СБУ, где пообещали решить вопрос с секретным кабелем "со дня на день".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров отменил ограничения на тарифы по теплу, которые еще несколько месяцев назад установили их предшественники. Главная причина – денег на компенсацию разницы между установленными и рыночными тарифами нет.

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