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Очевидец рассказал подробности гибели супружеской пары под Одессой: люди кричали и плакали

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Происшествия
16,5 т.

  • В Одесской области на курорте "Катранка" утонула супружеская пара

  • Женщину пытались спасти отдыхающие на пляже

  • Очевидец рассказал в соцсети подробности трагедии

На курорте 'Катранка' под Одессой утонула супружеская пара

На курорте "Катранка" под Одессой утонула супружеская пара. drive2.ru

В Одесской области в селе Лиман Татарбунарского района на территории курорта "Катранка" утонула супружеская пара. Женщину пытались спасти, а тело мужчины нашли позже.

О том, как случилась трагедия очевидец Алексей Левченко рассказал в Facebook. Супруги не смогли справиться с морским течением.

По словам Левченко, в день трагедии было ветрено, но волны не были особенно большими.

"Я отплыл подальше и наслаждался теми качелями из волн, которые накатывали одна за одной. Увлекшись этим развлечением, я не заметил, как прилично отдалился от берега. Перевернувшись на спину, я благополучно добрался до безопасного места, где ноги касались дна. Повернув голову, я увидел симпатичную молодую девушку, наши взгляды на секунду пересеклись. Она улыбалась и была счастлива. В мгновение у меня мелькнула мысль - "так далеко от берега сама и не боится", – написал мужчина.

Как потом он увидел, девушка отдыхала вместе с большой компанией, где были дети и люди старшего возраста.

"Выходя на берег, я заметил, что не так-то просто было это сделать, какая-то обратная сила тянула тебя назад", – отметил Левченко.

Он вывел своих детей из воды и обратил внимание на компанию девушки, которая начала странно себя вести.

"Самый старший из них (по виду дедушка), начал махать руками, бегая по пляжу. Когда я присмотрелся, то увидел ту незнакомку в окружении двоих мужчин в воде. Как оказалось позже, один из них был ее муж, второй – кум. Они удалялись от берега. Ситуация разворачивалась очень быстро. Буквально сразу из поля зрения исчез один из мужчин, после – девушка. Третий на спине плыл к берегу. Через некоторое время тело девушки стало видно и казалось, что она тоже плывет на спине. Но впоследствии стало ясно, что волна несет ее тело. Далее был шок, кто-то кричал, кто-то плакал, кто-то просто не понимал, как это могло произойти", – рассказал мужчина.

По его словам, на помощь откликнулись семья медработников и парень, которые тоже отдыхали рядом.

"Совсем незнакомый парень, физически очень крепкий, в течение двух часов делал массаж сердца и искусственное дыхание. Упуская все подробности, сколько и чего было сделано и что следовало изо рта и носа, это действительно ужасное зрелище. Мы со старшим сыном все это время принимали участие и выполняли все указания мужчины — медработника", – добавил Алексей Левченко.

Он также отметил, что запаха спиртного у девушки не было слышно. А спасательные службы пляжа совсем не приспособлены к таким ситуациям.

"Скорая – это вообще отдельная история, мало того, что добирались очень долго и приехали не помощь оказывать, а как к покойнику. Мы на носилках несли, останавливаясь через каждые 20-30 секунд, делая искусственное дыхание. А самое интересное было, когда в новой машине скорой помощи врач или фельдшер (я не силен в медицине) в буквальном смысле слова не мог ничего найти и подключить. При этом не понимая, где что лежит и как что работает. Машины новые, а персонал абсолютно не обучен. И те же люди, которые на пляже, в машине продолжали оказывать помощь дальше", – рассказал Левченко.

Но спасти 37-летнюю женщину, к сожалению, не удалось. Как сообщили ТСН.ua в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, 5 августа в 23:10 она скончалась в больнице.

Как уточнили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, женщину доставили в реанимацию Татарбунарской ГРБ, где она умерла. Мужчину в четверг, 6 августа, нашли спасатели. По факту гибели людей открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 УК (Умышленное убийство).

Под Одессой утонула супружеская пара

Под Одессой утонула супружеская пара (Facebook Алексея Левченко)

Женщину пытались спасти отдыхащие на пляже

Женщину пытались спасти отдыхащие на пляже (Facebook Алексея Левченко)

Как ранее писал OBOZREVATEL, в селе Первомайское Запорожской области в пруду утонули две девочки. Они были подругами, и когда одна из них начала тонуть, вторая бросилась на помощь. Спасти детей не удалось.

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