Обвал жилого дома в Одессе: выяснились возможные причины и новые детали

Специалисты назвали две основные причины, которые могли привести к разрушению дома на улице Ясной в Одессе: самовольная реконструкция квартиры на четвертом этаже и утечка воды на первом.

О первых версиях рассказала “Думская”. Работы экспертов на завалах пока не закончены.

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Натальи Мостовских, реконструкция квартиры на четвертом этаже прошла с нарушениями.

Обвал жилого дома в Одессе: выяснилась причина и новые детали Думская

"На деревянных перекрытиях залита бетонная плита. Будет заказана экспертиза, которая определит причину обрушения. В феврале к нам обращались жильцы, сообщившие, что у них появились трещины на первом этаже. ЖКС "Фонтанский" установил маяки, которые до сегодняшнего дня были в нормальном состоянии", – рассказала чиновник.

Эту же версию подтвердил и мэр Одессы Геннадий Труханов на сессии горсовета. По его словам грубые нарушения видны даже невооруженным глазом.

"Там выкуплен этаж, появилась мансарда, была произведена перепланировка, снесены опорные стены, между третьим и четвертым этажом залили бетоном, другими словами, правила эксплуатации здания были нарушены", – сказал Труханов.

Кроме того, городской голова сообщил, что в квартире на первом этаже, где не было жильцов, произошла утечка воды. Всю неделю она подмывала дом.

Местные жители также рассказали подробности ночного происшествия. Их оказалось немного. Услышав, как трещат стены, сонные люди быстро выбежали на улицу. Благодаря этому пострадал лишь один мужчина, получивший рваную рану ноги.

Как сообщила Мостовских, 11 человек отселены из аварийного дома в лагерь "Одесгорэлектротранса" "Мрія", остальные будут жить у родственников, друзей и знакомых.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе обвалилась часть четырехэтажного дома по адресу Ясная, 10.

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