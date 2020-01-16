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16 января • обновлено в 11:13
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Непогода в Одессе устроила нервотрепку сразу четырем самолетам: все подробности

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В Одессе поздно вечером 15 января из-за тумана не могли приземлиться 4 самолета: WizzAir рейсом из Братиславы, Turkish Airlines из Стамбула, Azur Air из Шарм-эш-Шейха, а также Ryanair из Познани.

Как сообщает Думская, если первые 3 самолета, покружив над Одессой, успешно сели, то рейс из Познани вынужден был лететь в Будапешт.

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Сейчас в Одессе восстановилась хорошая погода, тумана нет и аэропорт работает в штатном режиме.

Непогода в Одессе устроила нервотрепку сразу четырем самолетам

Непогода в Одессе устроила нервотрепку сразу четырем самолетам

Пассажирский транспорт

Непогода в Одессе устроила нервотрепку сразу четырем самолетам

Непогода в Одессе устроила нервотрепку сразу четырем самолетам

flightradar24

Непогода в Одессе устроила нервотрепку сразу четырем самолетам

Непогода в Одессе устроила нервотрепку сразу четырем самолетам

flightradar24

Непогода в Одессе устроила нервотрепку сразу четырем самолетам

Непогода в Одессе устроила нервотрепку сразу четырем самолетам

flightradar24

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе вечером 14 января из-за тумана не удалось приземлиться самолету украинской авиакомпании Azur Air, который следовал из египетского Шарм-эль-Шейха.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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