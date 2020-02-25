На Одессу несется новый шторм: горожан предупредили об опасности

В Одессе вновь ожидается ухудшение погоды. 25 февраля с 13 до 15 часов город накроет новый шторм с усилением ветра до 25 метров в секунду.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета со ссылкой на данные Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

"В связи с усилением порывистого ветра одесская мэрия обращается к жителям города с настоятельной просьбой: максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы", – просят в мэрии.

Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице. Одесситов призывают быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и обрывы кабелей.

Последствия урагана в Одессе 24 февраля

Последствия урагана в Одессе 24 февраля Odessa Online

Как сообщал OBOZREVATEL, сильный шквальный ветер, обрушившийся на Одессу утром 24 февраля, стал причиной множества ЧП в разных частях города. Известно о смерти одной женщины и тяжелых травмах у другой, оказавшейся под завалами рухнувшего дома. Пострадали десятки автомобилей и сотни деревьев, городу нанесен огромный ущерб

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