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10 декабря • обновлено в 13:49
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На Одесщине пьяный подросток покусал полицейских

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Пьяный 18-летний хулиган в райцентре Подольск на Одесщине покусал полицейских, которые пытались его задержать, а также порвал им форму.

Теперь юному нарушителю грозит до пяти лет заключения. Об этом говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области.

"Наряд полиции около полуночи выехал по вызову в один из баров города: там произошла драка между двумя посетителями. Увидев полицейских, зачинщик драки бросился бежать. Когда они догнали парня, он стал угрожать им и полез в драку, повредив правоохранителям форменную одежду", – рассказали в полиции.

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Парень покусал полицейских (иллюстрация)

Парень покусал полицейских (иллюстрация)

РБК-Украина

В ответ полицейские были вынуждены применить меры физического воздействия и специальные средства.

"Однако парень не только не прекратил буянить, но и нанес полицейским травмы, покусав их за руки. Причиной такого поведения парня, скорее всего, стало алкогольное опьянение", – говорится в сообщении правоохранителей.

Юного хулигана задержали, в ближайшее время суд определит ему меру пресечения. В отношении парня открыты два уголовных производства - по ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") и ч. 3 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

В рамках производства будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка как действиям правонарушителя, так и самих правоохранителей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в здании полиции Одессы обрушился потолок. Пострадали два правоохранителя: они получили переломы и сотрясение мозга.

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Место
Украина Одесса
Тег
драка с полицейскими
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