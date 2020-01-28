На Одесщине суд отправил на 8 лет за решетку 52-летнего мужчину, который до смерти забил свою сожительницу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Следствие установило, что в конце 2017 мужчина приехал в поселок городского типа Любашевка, где познакомился с местной жительницей и поселился у нее дома.

Периодически между парой возникали конфликты. Во время одного из них в марте 2018 года мужчина в ярости набросился на свою гражданскую жену и сильно избил. Полученные травмы от ударов по голове оказались несовместимы с жизнью.

Осужденный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство.

На Одесщине приговорили мужчину, забившего до смерти свою жену delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Орловщина Днепропетровской области 24-летний мужчина задушил жену, которая находилась на девятом месяце беременности.

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