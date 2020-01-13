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13 января • обновлено в 11:59
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На Одесщине авто сбило насмерть девушку: все подробности трагедии и фото

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В Одесской области водитель автомобиля "Жигули" сбил девушку, которая шла по обочине дороги. Она погибла.

Авария случилась поздно вечером 12 января на одной из улиц города Балта в Одесской области, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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В авто была семья: под Одессой произошла смертельная авария

25-летняя девушка шла по обочине неосвещенной улицы, когда ее сбил автомобиль "ВАЗ". Она получила не совместимые с жизнью травмы и скончалась в карете “скорой” по дороге в больницу.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

На Одесщине авто сбило насмерть девушку

На Одесщине авто сбило насмерть девушку

od.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря в Одесской области в условиях густого тумана произошло жуткое ДТП. На трассе Одесса-Рени в районе села Утконосовка грузовик Ford насмерть сбил пешехода, а после лоб в лоб врезался в легковой автомобиль. Водитель легковушки также погиб, его тело пришлось вырезать из салона.

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Место
Украина Одесса
Теги
ДТП новости Одессы
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