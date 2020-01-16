На Одесщине 10-летняя девочка впала в алкогольную кому: что случилось

На Одесщине в Балтском районе в больницу забрали 10-летнюю девочку с тяжелой алкогольной интоксикацией.

Полиция привлекла к ответственности ее мать. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Пока родители были в другой комнате дома с гостями, дочка хозяев выпила водки и, поднимаясь на второй этаж кровати, потеряла сознание, а затем впала в кому. Мать ребенка вызвала скорую.

Сначала 10-летнюю девочку доставили в реанимацию, но после перевели на стационар. С ребенком уже все хорошо. Ее мама теперь должна будет заплатить штраф от 850 до 1700 грн за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

На Одесщине 10-летняя девочка впала в алкогольную кому vnews.agency (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на Киевском рынке 11 ноября заметили пьяную женщину с младенцем в коляске. Посетители и продавцы вызвали полицейских.

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