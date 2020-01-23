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23 января • обновлено в 15:41
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Мощный ветер обрушил деревья в Одессе: первые фото с места ЧП

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В Одессе в четверг, 23 января, сильный порывистый ветер повалил несколько деревьев и оборвал электросети.

Коммунальщики ведут работы по ликвидации последствий непогоды (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе штормовой ветер повалил деревья

В Одессе штормовой ветер повалил деревья

КП "Горзелентрест"

В частности, по состоянию на 14:00 известно о пяти поваленных деревьях в разных районах города: по улицам Приморская, 31, Богдана Хмельницкого, 39, Жуковского, 27, Радостная, 17, Промышленная, 33б.

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Мэрия просит одесситов не оставлять машины под деревьями, а также, по возможности, ограничить пребывание на улице.

В Одессе штормовой ветер повалил деревья

В Одессе штормовой ветер повалил деревья

КП "Горзелентрест"

В Одессе штормовой ветер повалил деревья

В Одессе штормовой ветер повалил деревья

omr.gov.ua

В Одессе штормовой ветер повалил деревья

В Одессе штормовой ветер повалил деревья

omr.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, шторм вынес на пляж Одессы жуткую находку.

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Место
Украина Одесса
Теги
ураган новости Одессы
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