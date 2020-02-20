"Куда ты едешь": в Одессе школьники поставили на место автохамов. Видео

В Одессе школьники решили бороться с водителями неправильно припаркованных автомобилей. Причем, делают это довольно агреcсивно.

Об этом сообщили в телеграм-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео мальчик ложится на капот машины, которая заехала на тротуар и нецензурно ругается в адрес водителя, не давая ему уехать. Позже на помощь ребенку приходит женщина, которая также отчитывает автовладельца за нарушение. Далее этот же мальчик заставляет уехать с тротуара другую машину.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на углу проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези 28 января внедорожник автохама провалился под землю.

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