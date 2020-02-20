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20 февраля • обновлено в 14:24
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"Куда ты едешь": в Одессе школьники поставили на место автохамов. Видео

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В Одессе школьники решили бороться с водителями неправильно припаркованных автомобилей. Причем, делают это довольно агреcсивно.

Об этом сообщили в телеграм-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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На видео мальчик ложится на капот машины, которая заехала на тротуар и нецензурно ругается в адрес водителя, не давая ему уехать. Позже на помощь ребенку приходит женщина, которая также отчитывает автовладельца за нарушение. Далее этот же мальчик заставляет уехать с тротуара другую машину.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на углу проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези 28 января внедорожник автохама провалился под землю.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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