Цифры зашкаливают: под Одессой в море расползается нефтяное пятно

В море у берегов Одессы по состоянию на 14:00 субботы, 23 ноября, содержание нефтепродуктов превышено в 157 раз. Причиной этого стало вылившееся горючее из затонувшего танкера "Делфи".
Нефтяное пятно продолжает расползаться - из-за шторма специалисты не могут остановить распространение загрязнения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз. Координируем действия с АМПУ, но к сожалению, пока из-за шторма сделать можно немного – вдоль берега лишь растянули сорбирующие боны", – сказал Фирсов.
Фото с места крушения танкера "Делфи"
Думская
Также он добавил, что пока инспекторы работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности.
Фото с места крушения танкера "Делфи"
Думская
Фото с места крушения танкера "Делфи"
Думская
Когда шторм утихнет, боны установят вокруг танкера, чтобы заблокировать дальнейшее попадание пятен горюче-смазочных материалов в море. Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Одессе 21 ноября начался сильный ураган, вырвавший несколько десятков деревьев.
Ночью из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS по требованию судовладельца
Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря был развернут оперативный штаб.
Кораблекрушение танкера в Одессе также сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео. Людей чудом удалось спасти, моряки попали в больницу с переохлаждением.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекает горючее. К вечеру первого дня после крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 90 раз.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!