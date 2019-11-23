Цифры зашкаливают: под Одессой в море расползается нефтяное пятно

В море у берегов Одессы по состоянию на 14:00 субботы, 23 ноября, содержание нефтепродуктов превышено в 157 раз. Причиной этого стало вылившееся горючее из затонувшего танкера "Делфи".

Нефтяное пятно продолжает расползаться - из-за шторма специалисты не могут остановить распространение загрязнения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз. Координируем действия с АМПУ, но к сожалению, пока из-за шторма сделать можно немного – вдоль берега лишь растянули сорбирующие боны", – сказал Фирсов.

Фото с места крушения танкера "Делфи" Думская

Также он добавил, что пока инспекторы работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности.

Фото с места крушения танкера "Делфи" Думская

Фото с места крушения танкера "Делфи" Думская

Когда шторм утихнет, боны установят вокруг танкера, чтобы заблокировать дальнейшее попадание пятен горюче-смазочных материалов в море. Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения.

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