В Одессе в 00:40 7 декабря из-под завалов сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса извлекли тело еще одного погибшего.
Таким образом, количество жертв огненной трагедии в Одессе возросло до 5. Неизвестной остается судьба 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Поисковые работы продолжаются. С начала разбора завалов вывезено 750 куб. м. строительных конструкций.
К работам привлечены 217 человек и 40 единиц техники.
Количество жертв пожара в колледже Одессы возросло
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По состоянию на 06.30 7 декабря 11 человек, пострадавших при пожаре, остаются в больницах (6 сотрудников ГСЧС, 3 студента и 2 сотрудника колледжа).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
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