В Одессе в 00:40 7 декабря из-под завалов сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса извлекли тело еще одного погибшего.

Таким образом, количество жертв огненной трагедии в Одессе возросло до 5. Неизвестной остается судьба 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Поисковые работы продолжаются. С начала разбора завалов вывезено 750 куб. м. строительных конструкций.

К работам привлечены 217 человек и 40 единиц техники.

Количество жертв пожара в колледже Одессы возросло od.dsns.gov.ua

По состоянию на 06.30 7 декабря 11 человек, пострадавших при пожаре, остаются в больницах (6 сотрудников ГСЧС, 3 студента и 2 сотрудника колледжа).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram