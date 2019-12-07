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7 декабря • обновлено в 09:35
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Количество жертв пожара в колледже Одессы возросло

1.2т
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В Одессе в 00:40 7 декабря из-под завалов сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса извлекли тело еще одного погибшего.

Таким образом, количество жертв огненной трагедии в Одессе возросло до 5. Неизвестной остается судьба 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

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В Одессе сгорел колледж: десятки пострадавших и пропавших. Все подробности и видео

Поисковые работы продолжаются. С начала разбора завалов вывезено 750 куб. м. строительных конструкций.

К работам привлечены 217 человек и 40 единиц техники.

Количество жертв пожара в колледже Одессы возросло

Количество жертв пожара в колледже Одессы возросло

od.dsns.gov.ua

По состоянию на 06.30 7 декабря 11 человек, пострадавших при пожаре, остаются в больницах (6 сотрудников ГСЧС, 3 студента и 2 сотрудника колледжа).

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как может не быть отопления в здании, где учатся дети? В декабре!
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