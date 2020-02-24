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24 февраля • обновлено в 10:03
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Грузовик влетел в маршрутку на трассе Одесса-Мелитополь: много пострадавших. Фото, видео

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10 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и грузовика на трассе Одесса-Мелитополь.

Авария случилась около 23:40 23 февраля в Николаевской области на 115 километре трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск, сообщили в пресс-службе ГУНП в Николаевской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Предварительно, грузовик DAF с цистерной, вылетев “на встречку”, врезался в маршрутный автобус сообщением “Маловарваровка-Центральный рынок”. В результате восемь пассажиров и водитель автобуса, а также водитель грузовика с травмами были доставлены в больницу. Оба водителя находятся в реанимации в тяжелом состоянии,

Грузовик влетел в маршрутку на трассе Одесса-Мелитополь

Грузовик влетел в маршрутку на трассе Одесса-Мелитополь

ГУНП в Николаевской области

Грузовик влетел в маршрутку на трассе Одесса-Мелитополь

Грузовик влетел в маршрутку на трассе Одесса-Мелитополь

ГУНП в Николаевской области

Момент ДТП зафиксировала камера видеорегистратора очевидца аварии. Видео опубликовал Telegram-канал Одесса.INFO.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в селе Карналиевка Белгород-Днестровского района 41-летний сотрудник полиции охраны, который был за рулем мотоцикла, не справился с управлением и опрокинулся. В результате аварии погиб 42-летний пассажир.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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