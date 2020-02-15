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15 февраля • обновлено в 18:47
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“Гражданин СССР”: молдаванин устроил провокацию на границе на Одесщине. Видео

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Молдаванин устроил провокацию на украинской границе на Одесщине. Пытаясь въехать в нашу страну, мужчина вел антиукраинскую риторику, пропагандировал коммунистический режим и всячески старался затеять конфликт с пограничниками.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Кучурган" в Одесской области, сообщили в пресс-службе ГПСУ (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Гражданин Молдовы пытался пересечь границу с Украиной, демонстративно не признавая такой страны и ее власти. Он заявил, что является "гражданином СССР", обвинил пограничников в государственной измене "по законам СССР" и начал пропагандировать тоталитарный коммунистический режим, громко ругаясь, когда ему запретили снимать происходящее на телефон.

Агрессивное поведение иностранца привело к его задержанию.

Как выяснилось, подобный инцидент на границе с Украиной не первый с его участием. Год назад он пытался въехать в нашу страну на автомобиле BMW с советской символикой вместо номерных знаков и многочисленными подобными наклейками на кузове. Машину у нарушителя изъяли и передали полицейским, а самого его вернули в Молдову.

На Одесщине молдаванин устроил провокацию на границе

На Одесщине молдаванин устроил провокацию на границе

пресс-служба ГПСУ

В этот раз действия провокатора запротоколировали, как злостное неподчинение требованиям погранотряда и нарушение режима в пункте пропуска, на три года закрыв ему въезд в нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области следователь полиции приехал оформлять ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на спецлинию "102" сообщили сами участники аварии, ожидавшие следственную группу.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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