В Одессе простились с преподавательницей колледжа Анной Бортюк, которая погибла в масштабном пожаре на Троицкой 4 декабря.

Как сообщает odessa.online, траурная церемония состоялась во дворе дома на улице Академика Заболотного, где проживала погибшая.

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Проводить Анну Бортюк в последний путь 7 декабря пришли родственники, коллеги и студенты.

Героически спасала студентов: одесситы простились с погибшей преподавательницей колледжа odessa.online

Преподаватель колледжа 43-летняя Анна Бортюк до последнего спасала студентов из горящего дома. Несколько раз ее видели у входа в здание, а затем она в очередной раз вошла в горящий дом и больше не вышла.

Героически спасала студентов: одесситы простились с погибшей преподавательницей колледжа odessa.online

Героически спасала студентов: одесситы простились с погибшей преподавательницей колледжа odessa.online

Героически спасала студентов: одесситы простились с погибшей преподавательницей колледжа odessa.online

По предварительным данным, Анна Бортюк умерла от отравления продуктами горения. Ее тело обнаружили в сгоревшем доме 5 декабря. Женщину опознал супруг.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в 00:40 7 декабря из-под завалов сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса извлекли тело еще одного погибшего. Таким образом, количество жертв огненной трагедии в Одессе возросло до 5. Неизвестной остается судьба 10 человек.

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