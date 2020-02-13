"Это позор": в полиции Одессы отреагировали на воровство копов

Полицейские, обворовавшие в Одессе офис фирмы во время обыска, станут объектами внутреннего расследования.

В областном управлении полиции установили личности всех фигурантов инцидента, присвоивших чужие вещи во время проведения официальных следственных действий, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этот позорный поступок пятнает честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерено прикрывать позорные действия подобных сотрудников", – подчеркнули в областной полиции.

Правоохранители уже начали служебное расследование обстоятельств инцидента. Результаты будут переданы для правовой квалификации в Государственное бюро расследований. В настоящий момент фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, недавно в сети было опубликовано видео, на котором полицейские воруют вещи во время обыска на одном из одесских предприятий.

Одесские копы обокрали офис во время обыска Редакція (скрин)

Одесские копы обокрали офис во время обыска Редакція (скрин)

Копы воспользовались тем, что работниками предприятия являются незрячие люди. Однако неправомерные действия полицейских “при исполнении” зафиксировала расположенная в офисе видеокамера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе разоблачены двое злоумышленников, которые разработали вредоносное программное обеспечение и крали с его помощью криптовалюту. Мошенники создали , так называемый "фишинговый" механизм, когда во время перевода пользователем криптовалюты осуществлялась подмена криптокошелька получателя и деньги оказывались у воров.

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