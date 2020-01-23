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23 января • обновлено в 13:48
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Дым от мощного пожара напугал Одессу: первые фото и видео

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В Одессе на Балтской дороге в районе авторынка Куяльник 23 января произошел крупный пожар.

Черный дым виден во многих районах города. Об этом сообщают одесские telegram-паблики (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте страницу до конца).

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По сообщениям очевидцев, горит камыш на полях фильтрации. Подобный пожар там же случился в Одессе 22 января. Как сообщает Думская, огонь вплотную подобрался к газовой автозаправке.

На место происшествия выехали спасатели.

Дым от мощного пожара напугал Одессу

Дым от мощного пожара напугал Одессу

Думская

Дым от мощного пожара напугал Одессу

Дым от мощного пожара напугал Одессу

Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в среду, 22 января, на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области вспыхнул пожар.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
пожар новости Одессы
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