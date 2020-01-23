Дым от мощного пожара напугал Одессу: первые фото и видео

В Одессе на Балтской дороге в районе авторынка Куяльник 23 января произошел крупный пожар.

Черный дым виден во многих районах города. Об этом сообщают одесские telegram-паблики (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте страницу до конца).

По сообщениям очевидцев, горит камыш на полях фильтрации. Подобный пожар там же случился в Одессе 22 января. Как сообщает Думская, огонь вплотную подобрался к газовой автозаправке.

На место происшествия выехали спасатели.

Дым от мощного пожара напугал Одессу Думская

Дым от мощного пожара напугал Одессу Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в среду, 22 января, на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области вспыхнул пожар.

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