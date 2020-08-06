Суд определился с наказанием для капитана затонувшего у Одессы танкера Delfi

Капитана танкера Delfi, затонувшего на пляже Одессы, приговорили к году ограничения свободы, но освободили от наказания, назначив испытательный срок в один год.

Решение 6 августа принял Приморский райсуд Одессы, приняв во внимание раскаяние обвиняемого и его активное содействие раскрытию преступления, сообщается на сайте пресс-службы суда.

Капитана обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего тяжелые последствия.

"Капитан нарушил правила безопасности мореплавания, а также международные требования к минимальному составу экипажа. Он стоял без груза на якоре в Одесской банке за пределами территориальных вод Украины в ожидании пополнения судовых запасов: провизии, масла, топлива – а также распоряжений судовладельца. Экипаж судна состоял из трех человек вместо пяти минимально необходимых", – говорится в сообщении.

Также капитан не принял к сведению предупреждения об ухудшении погодных условий и не предпринял необходимых мер, чтобы не допустить дрейфа.

Из-за этого в ночь с 13 на 14 ноября судно начало дрейфовать на северо-запад от порта "Южный" и 22 ноября село на мель у пляжа "Дельфин" в Одессе.

Такие действия капитана поставили под угрозу жизни членов экипажа. Двое других моряков не обладали нужной квалификацией, нормально не ели несколько месяцев, не знали, где на судне хранятся спасательные средства, не были подготовлены к чрезвычайным ситуациям.

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