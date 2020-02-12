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12 февраля • обновлено в 20:26
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Бус перевернулся, на дороге труп: в Одессе произошло два жестких ДТП. Видео

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Сразу два жестких ДТП произошло в Одессе 12 февраля. В одной аварии погиб пешеход.

Смертельное ДТП случилось около 18 часов в Киевском районе города возле кинотеатра "Золотой Дюк". На улице Академика Глушко грузовик MERCEDES-BENZ AXOR насмерть сбил пожилого мужчину. Видео последствий трагедии опубликовал Telegram-канал XYDESSA (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Легковушку отбросило на тротуар: в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой". Фото

Подробности происшествия и личность погибшего выясняются.

Еще одна серьезная авария произошла в другом районе Одессы. На улице Атамана Головатого в районе Пересыпи перевернулся микроавтобус, а еще две машины вылетели на тротуар. Всего участниками ДТП стали 5 транспортных средств. Трое человек пострадали, пишет Odessa.online.

В Одессе в ДТП перевернулся микроавтобус

В Одессе в ДТП перевернулся микроавтобус

Odessa.online

В Одессе в ДТП перевернулся микроавтобус

В Одессе в ДТП перевернулся микроавтобус

Odessa.online

В Одессе в ДТП перевернулся микроавтобус

В Одессе в ДТП перевернулся микроавтобус

Odessa.online

В Одессе в ДТП перевернулся микроавтобус

В Одессе в ДТП перевернулся микроавтобус

Odessa.online

Видео последствий столкновения на Атамана Головатого также опубликовал Telegram-канал XYDESSA.

Кроме того, Dumskaya сообщает в своем Telegram-канале об еще двух авариях в районе Пересыпи. В совокупности эти три происшествия полностью заблокировали движение транспорта на Атамана Головатого. По состоянию на 19 часов там образовалась гигантская пробка, о чем свидетельствуют данные электронных карт.

Из-за нескольких ДТП в Одессе образовались гигантские пробки

Из-за нескольких ДТП в Одессе образовались гигантские пробки

Как сообщал OBOZREVATEL, один человек погиб, двое были травмированы в смертельном ДТП на окраине Одессы ночью 31 января. На Объездной дороге.автомобиль Opel выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. Водитель легковушки погиб на месте.

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Место
Украина Одесса
Теги
ДТП в Одессе новости Одессы
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