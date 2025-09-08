'Жить осталось год': стало известно, какую болезнь обнаружили у роспропагандистки Симоньян

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян больна раком. У нее очень серьезные проблемы со здоровьем, и возможно она вскоре отправится на "концерт к Кобзону" вместе со своим мужем Тиграном Кеосаяном, который уже 9 месяцев находится в коме.

Видео дня

О болезни главного редактора RT и помощницы Кремля сообщило The Moscow Times. Издание ссылается на близкий к Симоньян источник.

Собеседник The Moscow Times сообщил, что у 45-летней Маргариты Симоньян обнаружили рак груди, у нее очень серьезные проблемы со здоровьем. По его словам, сейчас решается вопрос о продолжении ее работы на пропагандистском телеканале и рассматривается вариант увольнения.

Другие подробности пока неизвестны. Сама же пропагандистка 7 сентября в эфире российского телевидения рассказала, что врачи обнаружили у нее "страшную и тяжелую" болезнь. Также Симоньян сообщила, что ей предстоит операция.

Она прямо не указала, какая у нее болезнь, но намекнула, что рак и дала понять, что речь идет о мастэктомии (операция по хирургическому удалению молочной железы. – Ред.).

В то же время другой пропагандист и Z-блогер сообщил, что у Маргариты Симоньян обнаружили рак прямой кишки третьей стадии и сердечную недостаточность.

"Ей осталось жить год", – написал Z-блогер.

Он также напомнил, что муж пропагандистки уже 9 месяцев находится в коме из-за отека мозга "и скорее всего тоже скоро умрет, не приходя в сознание".

Что предшествовало

7 сентября кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян пожаловалась, что у нее обнаружили "страшную болезнь" и что ей предстоит операция. По ее словам, хирургическое вмешательство проведут 8 сентября.

А о том, что муж Симоньян, российский пропагандист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, стало известно 8 января 2025 года. У него давно были проблемы с сердцем, рассказала Симоньян, но точную причину состояния мужа не раскрыла.

Скандально известный кремлевский пропагандист, ведущий телевизионных шоу на российском ТВ Тигран Кеосаян продвигал украинофобские, сексистские, расистские и шовинистические нарративы РФ. Он активно занимался пропагандой, оправдывая агрессию против Украины и военные преступления, совершенные оккупационными войсками.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале апреля СБУ сообщили о подозрении российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая призывала убивать украинских детей. Она также агитировала продолжать ракетные обстрелы украинских городов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!