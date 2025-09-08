Карма в действии? Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что у нее обнаружили 'страшную болезнь'

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заболела – она поплакалась, что ей придется сделать операцию. По словам россиянки, ее болезнь "страшная и тяжелая" – однако неизвестно, какая конкретно.

Видео дня

О своем состоянии главред RT и помощница Кремля сообщила в эфире государственного пропагандистского телеканала "Россия-1" 7 сентября. По ее словам, хирургическое вмешательство проведут 8 сентября.

"За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом", – сказала Симоньян и указала на церковный орден княгини Ольги (пропагандистке его вручил Владимир Гундяев, то есть глава РПЦ Кирилл).

Симоньян никакой конкретики не раскрыла, но пожаловалась еще и на болезнь мужа – режиссера, телепропагандиста Тиграна Кеосаяна.

"Мой муж Тигран девятый месяц лежит в коме в больнице. Как говорят у нас в России: пришла беда – отворяй ворота. Вот ворота в нашем доме уже не то что не запираются, а их снесло", – сказала пособница путинского режима.

"Просто интересно, а вот эти особи, которые утверждают, что являются верующими и постоянно апеллируют к высшим силам, – они никак не связывают свои беды со своей профессиональной деятельностью? Не закрадывается ли в голову Симоньян мысль, что ей и Тиграше воздается за оправдание военных преступлений и ракетных ударов по спящим детям, например? Что надо бы покаяться?" – прокомментировал украинский блогер Денис Казанский.

Что предшествовало

О том, что российский пропагандист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, стало известно 8 января 2025 года. У него давно были проблемы с сердцем, но точную причину состояния мужа Маргарита Симоньян не раскрыла.

Скандально известный кремлевский пропагандист, ведущий телевизионных шоу на российском ТВ Тигран Кеосаян продвигал украинофобские, сексистские, расистские и шовинистские нарративы РФ. Он активно занимался пропагандой, оправдывая агрессию против Украины и военные преступления, совершенные оккупационными войсками.

Как ранее писал OBOZ.UA, в августе этого года в РФ умер пропагандист Кирилл Вышинский. В Украине его обвиняли в государственной измене и в 2019-м отправили в Россию в рамках обмена заключенными. РосСМИ причиной гибели назвали "тяжелую болезнь".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!