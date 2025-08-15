Второсортное 'мясо': в отдельных регионах России урезают выплаты новобранцам армии

В нескольких регионах России резко сократили единовременные выплаты новобранцам, которые подписывают контракты с армией РФ. Сокращение выплат происходит на фоне масштабного дефицита федерального бюджета и углубления финансовых проблем в регионах.

В то же время в некоторых регионах бонусы наоборот растут. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

В частности, в Башкирии сумма таких выплат упала с 1,6 миллиона до 1 миллиона рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе – с 3,1 до 1,9 миллиона, в Белгородской области – с 3 миллионов до 800 тысяч, а в Нижегородской области – с 3 миллионов до 1,5 миллиона рублей.

В то же время в некоторых регионах выплаты наоборот растут: в Татарстане бонусы подняли до 3,1 миллиона рублей, в Рязанской области обещают доплачивать на 1 миллион больше, а в Кабардино-Балкарии сумма увеличена с 1,5 до 1,8 миллиона рублей.

Отмечается, что таким образом в России формализуется "кастовая система", где жизнь граждан разных регионов оценивается по-разному.

Причиной таких изменений называют дефицит федерального бюджета и углубление финансовых проблем в регионах. Только за январь–июль 2025 года дефицит бюджета РФ достиг 61 миллиарда долларов, что почти в четыре раза превышает первоначальный план в 14,6 миллиарда.

Основные причины – падение нефтегазовых доходов, срыв налоговых планов и стремительный рост военных расходов.

