Второй по влиятельности человек в Москве: кто может стать преемником Путина и на какие страны мира он уже 'нацелился'

Российский диктатор Владимир Путин находится у власти уже более 25 лет и вряд ли намерен покидать свой пост до конца жизни. Для большинства стало очевидным, что выборы в РФ стали фикцией и, кто бы ни баллотировался в президенты, должность будет оставаться за Путиным.

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Тем не менее в сети регулярно обсуждают, кто бы мог стать преемником диктатора РФ после его смерти. Часто во время таких дискуссий всплывает имя Николая Патрушева. OBOZ.UA выяснил, может ли он стать преемником Путина и на какие страны мира уже "нацелился" Патрушев.

Патрушев был главой Совета безопасности РФ, директором ФСБ и сейчас остается главным советником диктатора. Однако его называют фактическим повелителем других секретных служб России и вторым по влиятельности человеком в Москве.

Политический аналитик Леон Арон пишет, что именно Патрушев культивирует в России ненависть и агрессию по отношению к Западу. В частности, он обвиняет Соединенные Штаты в изобретении новых вирусов, создании в лабораториях биологического оружия, "чтобы уничтожить народы неугодных государств", и считает, что COVID-19 "мог быть создан Пентагоном при содействии нескольких крупнейших транснациональных фармацевтических фирм".

При этом аналитик отмечает, что самая навязчивая идея Патрушева – это "вся эта история с Украиной, спланированная в Вашингтоне". Советник российского диктатора утверждает, что в 2014 году США якобы подготовили революцию в Киеве, которая свергла президента и стремилась наполнить украинцев "ненавистью ко всему российскому". Также Патрушев заявлял, что "сохранение Украины как суверенного государства не входит в планы Америки". Именно такое видение мира Патрушев преподносит Путину.

Недавно Патрушев открыто намекнул, что страны Балтии могут стать следующей целью российской агрессии. Он заявил, что Москва видит угрозу для себя со стороны НАТО в Балтийском регионе, в частности, речь идет о портовой инфраструктуре РФ и судоходстве. В интервью российским пропагандистам он говорил, что прогноз обстановки на Балтике позволяет обратить внимание на "намеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран Альянса".

Также он заявил, что нынешнее обострение обстановки в Балтийском море спровоцировала Великобритания. При этом именно российские суда продолжают шпионить за британскими войсками и регулярно устраивают провокации.

По версии издания Politico, в Москве более десятка людей фактически претендуют на то, чтобы стать преемником Путина. Но именно кандидатуру Патрушева называют наиболее вероятной. Причем бывшему директору ФСБ, возможно, даже не придется ждать смерти диктатора. Если Путин признает, что его позиции стали несостоятельны, власть в РФ могут передать Патрушеву.

Не исключено, что Путин согласится доверить президентское кресло Патрушеву, ведь именно с ним диктатор разделяет мировоззрение, пронизанное враждебностью к Западу и всему цивилизованному миру в целом.

Более того, взгляды Патрушева могут быть даже более экстремальны и абсурдны. Ведь есть предположение, что много лет назад Патрушев обвинил бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт в том, что она сказала, будто Сибирь и Дальний Восток не должны принадлежать России. На самом деле это утверждение не имело никаких оснований и привело к предположению, что оно родилось в рамках сверхсекретного проекта, в ходе которого московские шпионы нанимали телепатов для доступа к мыслям западных лидеров.

Напомним, Россия продолжает игнорировать призыв США к прекращению огня в Украине, наращивая жестокие удары по мирным украинским городам и селам.

Ранее сообщалось, что власти страны-агрессора России продолжают отрицать легитимность украинского правительства и требовать смены "киевского режима" и демилитаризации. Они пытаются утверждать, что Украина не является легитимным партнером в переговорах.

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