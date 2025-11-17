Российская авиация успешно бомбит собственное население в Белгородской области. За 11 дней с российских самолетов на головы местных жителей упали 8 авиабомб, которые вызвали пожары и разрушения.

Об этом сообщили в ГУР. Украинская разведка обнародовала перехват, в котором жители Белгородчины признают, что российские военные регулярно сбрасывают авиабомбы на собственные территории.

Детали

В новом перехвате телефонного разговора жительница приграничной Белгородской области жалуется на серию пожаров на инфраструктурных объектах в результате ударов и отмечает, что часть из них наносит именно российская авиация.

"За 11 дней российские бомбардировщики спустили восемь бомб, восемь бомб на территории Белгородской области. Представляешь?" – говорит россиянка своему собеседнику.

По данным разведки, Россия активно применяет авиабомбы с модулями планирования и коррекции против Украины, но из-за технических сбоев часть боеприпасов сходит с курса и падает на российские приграничные районы. В результате страдает местное гражданское население.

"Из-за технического несовершенства российских изделий часть бомб не выходит на заданный курс и летит на головы россиян, проживающих в приграничье", – отметили в ГУР.

Жители Белгородчины уже хорошо почувствовали, что такое "СВО". Мнения среди населения российского приграничья становятся все более депрессивными из-за войны, которую начал диктатор Путин.

И чем больше жителей страны-агрессора почувствуют на себе последствия войны, тем им меньше захочется воевать в Украине.

