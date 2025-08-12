В Ярославле вспыхнул мощный пожар на заводе, который работает на ВПК России. Видео

В России ночью 12 августа горел очередной завод. Огонь вспыхнул на Ярославском лакокрасочном заводе, он охватил площадь в почти 5 тыс. кв м.

Предприятие задействовано в российском ВПК: оно производит лакокрасочные материалы для военной техники. О пожаре сообщали российские СМИ.

Что известно

Сообщения о пожаре начали появляться в российских СМИ около 2 часов ночи. К тому времени местные жители уже публиковали в сети кадры огня на территории завода.

"Мощный пожар охватил производственное предприятие в Ярославле. Кадры возгорания в соцсетях публикуют очевидцы. По информации МЧС, полыхает здание на улице Полушкина Роща. Пожару присвоен третий ранг, он охватил площадь 4,5 тыс. квадратных метров", – писало одно из российских изданий.

Другие уточняли, что загорелся цех лакокрасочной компании. Вследствие пожара произошло обрушение кровли. Огонь был настолько мощным, что уже к моменту появления первых сообщений к тушению были привлечены 70 пожарных и 23 единицы техники.

Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в свою очередь сообщил, что расположен завод по адресу Полушкина Роща, 16, неподалеку от него находится миграционный центр.

"Он находится рядом с миграционным центром, что ласково намекает на поджог. Предприятие задействовано в ВПК РФ, что придает пожару особую красоту и привкус", – отметил Андрющенко.

Тем временем российские пропагандисты отмечали, что "информации о причинах возгорания нет", а также утверждали, что нет и пострадавших.

О локализации пожара в российском МЧС заявили около 03:30 ночи.

Что известно о заводе

ООО "Ярославская лакокрасочная компания", согласно данным из открытых источников, производит широкий ассортимент лакокрасочных материалов.

Активно поставляет специализированные лакокрасочные материалы для нужд военно-промышленного комплекса РФ. В частности деятельность компании включает выпуск покрытий, обеспечивающих защиту военной техники от коррозии, делающих ее боевые системы более долговечными и эффективными.

Следовательно, это предприятие непосредственно обеспечивает технологическое обеспечение военной отрасли России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне вечером дроны ГУР атаковали единственный в России завод по производству гелия для ракет. Это предприятие является единственным в России, оно производит гелий для ракет, космической и авиационной отрасли.

