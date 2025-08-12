Дроны ГУР атаковали единственный в России завод по производству гелия для ракет: прогремела серия взрывов

Главное управление разведки с помощью дронов атаковало завод по производству гелия для ракет. Поражен "Оренбургский гелиевый завод" в городе Оренбург.

Это единственное в России предприятие, производящее критически важный компонент для ракет, космической отрасли и авиапромышленности. Об этом сообщили источники OBOZ.UA в ГУР.

11 августа беспилотники Главного управления разведки Украины нанесли удар по "Оренбургскому гелиевому заводу" в городе Оренбург, РФ. Это единственное в России предприятие, которое производит критически важный компонент для производства ракет, для космической отрасли и авиапромышленности.

Местные жители еще с вечера наблюдали пролеты беспилотников. Россияне также сообщали о взрывах в районе завода.

На этом фоне около 20:00 по местному времени местные власти решили перекрыть участок автодороги федерального значения М-5 "Урал" в районе населенных пунктов Переволоцкий и Холодные Ключи (именно там расположена цель ГУР МО).

"Оренбургский гелиевый завод" – единственное предприятие по производству гелия в РФ и одно из крупнейших в Европе, годовая мощность переработки которого составляет около 15 млрд. куб. м природного газа. Входит в структуру российского "Газпрома".

Гелий широко используется в производстве ракет, космической отрасли и авиапромышленности. Источники утверждают, что атакованная военной разведкой цель непосредственно вовлечена в агрессию России против Украины и является одним из ключевых объектов российского ВПК.

