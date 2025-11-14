В Воронеже горит конструкторское бюро предприятия, производящего двигатели для 'Искандеров'. Фото и видео

В Воронеже (РФ) вечером 14 ноября произошел сильный пожар. Предварительно, что-то загорелось в районе Конструкторского бюро химавтоматики.

Это предприятие ВПК, которое является частью госкорпорации врага "Роскосмос" и занимается разработкой и производством жидкостных ракетных двигателей. Видео с места ЧП поделился Telegram-канал Exilenova+.

"Что-то очень мощное происходит в Воронеже", – прокомментировали авторы сообщения. На кадрах из российского города видно большое яркое зарево, а также слышно непонятный гул.

"Пока причины неизвестны, возможно, тестирование ракетных двигателей. Следим", – добавили в Exilenova+.

Чем занимается Конструкторское бюро химавтоматики в Воронеже

КБХА – один из главных центров российского ракетостроения, где тестируют двигатели для "Союзов", "Протонов" и "Ангары". В этом городе предприятие работает с 1946 года.

Конструкторское бюро химавтоматики выпускает/выпускало жидкостные ракетные двигатели для космических ракет-носителей ("Луна", "Восток", "Молния", "Восход", "Союз", "Энергия", "Протон" и "Протон-К", "Ангара", "Союз-2-1в", космической станции "Алмаз"), а также для боевых ракет, в том числе "Искандеров".

В июле 2025 года агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведали это ключевое предприятие "Роскосмоса" в Воронеже. Детальную информацию партизаны передали Силам обороны Украины.

