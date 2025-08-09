В Татарстане дроны атаковали цех по сбору БПЛА: видео

Утром 9 августа республику Татарстан атаковали дроны-камикадзе. Под ударом оказался, в частности, город Елабуга, где расположен завод по производству ударных дронов типа Shahed/Герань.

Момент поражения военного объекта был зафиксирован на видео. Кадры со взрывами в Татарстане публикуют Telegram-каналы.

Атакован цех по сбору БПЛА

Местные власти заявили, что утром был введен план "Ковер" в аэропортах Казани и Нижнекамска и воздушное пространство полностью закрыто. В Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге россиян просят укрыться из-за угрозы атаки БПЛА.

Примечательно, что в населенных пунктах, где была объявления угроза БПЛА, полностью отключили мобильный интернет. Тем не менее очевидцы успели опубликовать кадры с последствиями ударов по заводу в Елабуге.

По информации очевидцев, воздушная тревога в республике Татарстан была объявлена около 10:00 утра по местному времени. Также россияне пожаловались, что видели пролет БПЛА самолетного типа в направлении Казани, Нижнекамска и Елабуги.

По предварительным данным, весь персонал с завода, где россияне производят ударные дроны типа Shahed/Герань, был эвакуирован на улицу.

Что предшествовало

На территории страны-агрессора России регулярно происходят атаки БПЛА, в том числе на объектах энергетической инфраструктуры. В ночь на 2 августа Россию атаковало большое количество БПЛА, взрывы прогремели как минимум в шести регионах. Что касается атаки на Краснодарский край, очевидцы утверждали, что сперва слышали взрывы в районе поселка, а затем был удар по территории Афипского НПЗ.

Напомним, в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА загорелась войсковая часть 61661. Обстрел произошел в ночь на четверг, 7 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские партизаны продолжают нарушать военную логистику российской оккупационной армии. Накануне из строя была выведена из строя ключевая железная дорога путинских захватчиков под Ростовом.

Ранее российские пропагандисты показали видео с завода в Алабуге, где производят дроны-камикадзе для террора украинских городов. Россияне продемонстрировали процесс сборки и в целом план завода.

