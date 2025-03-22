В России заявили о гибели двух членов экипажа Ту-95 после удара по аэродрому 'Энгельс'. Фото

После атаки на военный аэродром Энгельс в Саратовской области в сети начали распространять информацию о гибели двух членов экипажа бомбардировщика Ту-95МС. На сегодняшний день военное руководство РФ официально не подтверждало смерть военных преступников.

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Более того, OSINT-расследователи отмечают, что в настоящее время не найдены подтверждения о гибели членов экипажа российского бомбардировщика. Об этом сообщает Telegram-канал OsintFlow.

Расследователи заявили, что в соцсетях родственников и официальных источниках нет подтверждений об уничтожении двух российских пилотов. Кроме того, OSINT-сообщество отмечает, что на одной из фото, которое распространяется в сети, изображен совсем другой человек.

Согласно информации в соцсетях, в результате удара по Энгельсу могли погибнуть прапорщик Илья Байкин и капитан Иван Сидоров. Однако некоторые источники утверждают, что среди погибших – Евгений Сидоров.

Также в сети сообщается, что в результате атаки беспилотников на аэродроме могли быть повреждены стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Однако пока что как и в случае с ликвидацией пилотов официальной информации об уничтожении авиации нет.

Напомним, взрывы на аэродроме в Энгельсе Саратовской области в ночь на 20 марта стали результатом операции Службы безопасности Украины и Сил специальных операций. Атака по военному объекту российских оккупантов была осуществлена с помощью дронов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 марта в Самарской области РФ прогремели взрывы. В этот раз целью атаки БПЛА стало предприятие по производству взрывчатых веществ "Промсинтез" в Чапаевске.

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