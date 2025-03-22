В России БПЛА атаковали завод, связанный с изготовлением взрывчатки. Видео

В ночь на 22 марта в Самарской области РФ прогремели взрывы. В этот раз целью атаки БПЛА стало предприятие по производству взрывчатых веществ "Промсинтез" в Чапаевске.

Видео дня

По легенде местных чиновников, все беспилотники якобы были уничтожены противовоздушной обороной. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Местные жители пожаловались, что взрывы прогремели около 4:00 утра. В РФ признали, что была совершена атака одного из промышленных предприятий Чапаевска.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что повреждений и пострадавших в результате атаки дронов якобы нет. Также чиновник добавил, что над регионом был уничтожен один БПЛА.

Акционерное общество "Промсинтез" является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России. На предприятии изготавливают серную и азотную кислоту, аммонит, граммонит и другие виды взрывчатых веществ.

Напомним, в результате атаки Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ на аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области России были повреждены склады с боеприпасами. Кадры со спутника за 21 марта демонстрируют разрушенные здания и воронки, образовавшиеся в результате взрывов.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае РФ продолжается пожар на пункте перевалки нефти "Кавказская". Там взорвались новые резервуары: пламя и черный дым, поднимающиеся над местом пожара, видны издалека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!