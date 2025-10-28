Декілька днів на рік Волгограду присвоюють назву Сталінград: до розгрому Вермахту в Сталінградській битві (2 лютого), до так званого дня захисника вітчизни (23 лютого), до так званого дня перемоги (9 травня), в річницю німецького вторгнення в СРСР (22 червня), на День пам'яті жертв масованого бомбардування Сталінграда (23 серпня), до річниці закінчення Другої світової війни (2 вересня), до річниці початку контрнаступу червоної армії в Сталінградській битві (19 листопада) і на так званий день героїв вітчизни (9 грудня).

Проте знаходиться чимало людей, які хочуть, щоби Волгоград знову носив ім'я Сталіна, як це було з 1925 до 1961 року. Путін декілька разів заявляв, що треба подумати над цим питанням. Якщо це досі не зроблено, то лише тому, що понад 60 відсотків волгоградців проти цього.

Чи не найбільше за перейменування Волгограда на Сталінград упродовж багатьох років виступає лідер російських комуністів Зюганов. Він каже про історичну пам'ять, ніби не знає, скільки десятків мільйонів людей загинуло під час сталінської диктатури. Цікаво, що він проти перейменування Нижнього Новгорода на Горький.

Для росіян Сталін завжди був у першій трійці лідерів, які найбільше спричинилися до розбудови імперії. Саме сталіністи розв'язали війну проти України, погрожують ядерною зброєю всьому світу. Відверто вони не беруть на щит це ім'я, але застосовують сталінські методи на кожному кроці.

Країна, яка пишається диктаторами, не має майбутнього.