Россиянам тут не место: как за время войны изменилось отношение к гражданам РФ за границей

Марина Петик
Россияне четвертый год чувствуют, как поменялось отношение к ним за границей из-за войны против Украины. Теперь с ними не так любезен персонал на любимых курортах, где когда-то российские туристы чувствовали себя хозяевами. Им не хотят сдавать жилье в европейских странах. А получить шенгенскую визу, чтобы съездить в "загнивающую" Европу на отдых или шопинг, стало намного сложнее.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Не хотят сдавать жилье россиянам

Россияне жалуются на то, что их не любят за границей. Например, в странах Балтии местные жители с недоверием относятся к людям с российскими паспортами.

Жители РФ рассказывают, что часто арендодатели отказывают им в сдаче жилья. Например, один россиянин жаловался, что снять жилье в Риге ему помогли знакомые. Когда он пытался сам это сделать, то получал отказ. В глаза ему, конечно, не говорили, что причина в его гражданстве. Но и связываться с ним никто не хотел.

Россиянам тут не место: как за время войны изменилось отношение к гражданам РФ за границей

Такая же история в Литве и Эстонии. Кстати, в Эстонии очень много выходцев из России, чьи родители или бабушки и дедушки приехали в страну после того, как СССР оккупировал страны Балтии. Правда, и они не очень лояльны к россиянам.

"Россияне ведут себя так, словно они тут хозяева. Разговаривают на русском, не хотят учить местные языки, не хотят интегрироваться из принципа. К ним соответствующее отношение", – говорит житель эстонского Тарту.

Латвия в июне 2025 года и Финляндия в июле 2025 года и вовсе запретили россиянам, которые не являются резидентами или не имеют ПМЖ, покупать тут недвижимость.

Литва еще в июне 2023 года ограничила права россиян на покупку земли или недвижимости. Исключение – лишь для тех россиян, кто имеет документ на постоянное место жительства в этой стране.

Кстати, в мае 2025 года в штате Техас в США также запретили россиянам и гражданам Китая, Северной Кореи и Ирана покупать жилье, землю или арендовать недвижимость.

На курортах Турции и Египта россиян перестали уважать

Российские туристы в последнее время часто жалуются на то, что в отелях Турции их перестали уважать. На самом деле они заслужили дурную славу еще задолго до начала вторжения в Украину. Но сейчас отношение к ним турецкого персонала стало резко отрицательным.

Россиянам тут не место: как за время войны изменилось отношение к гражданам РФ за границей

Россияне уверены, что работники турецких отелей более внимательны к немцам, полякам и даже украинцам. А вот их в лучшем случае игнорируют.

Одна россиянка жалуется, что на рецепции администратор на нее орал и размахивал руками. Другие заявляют, что работники турецких отелей игнорируют россиян, как только заслышат, на каком языке они говорят, обслуживают только иностранцев.

"Раньше в Турции к россиянам относились намного лучше. За доллар турок готов был обслуживать тебя весь вечер. А сейчас мы им не нравимся, они нас просто игнорируют. С поляками нормально разговаривают, даже с украинцами, а мы как пустое место", – пожаловалась москвичка, которая потратила с семьей 200 тыс. рублей на отпуск и осталась недовольна.

Еще одна российская туристка написала на российском сайте "Тонкости туризма" о прохладном отношении к россиянам в Египте.

По ее словам, персонал египетского отеля улыбался только гостям из Европы и был готов выполнять все их пожелания по первому требованию. А вот к россиянам отношение было совсем иным: недоброжелательным, презрительным. Так же, как и сами европейцы, египтяне старательно игнорировали туристов из РФ.

Россиянам тут не место: как за время войны изменилось отношение к гражданам РФ за границей

Хотя, видимо, было за что недолюбливать семью из РФ. Россиянка написала, что вечером возле бассейна британцы громко пели. Российским туристам это не понравилось, и они на всю катушку включили свою музыку, чтобы заглушить их.

"И что удивительно, замечание сделали нам, а не этим европейцам. Двойные стандарты", – возмутилась жительница РФ.

В то же время российская блогерша Юлия, которая после пяти лет наконец-то вырвалась в Европу, рассказала, что исколесила пять стран, включая Францию, Польшу, Грецию. И нигде не почувствовала негатива. Якобы официанты в Польше, заслышав русский язык, тут же предлагали ей поговорить на нем.

Россиянам тут не место: как за время войны изменилось отношение к гражданам РФ за границей

Правда, не все подписчики ей поверили. "В Таиланде я познакомился с семьей из Финляндии, разговорились. Но, как только узнали, что я русская, перестали общаться, и лица были очень недовольные", – написала ей Яна из Москвы.

Другой подписчик отметил, что если жить в другой стране, а не просто приехать туристом, то самая мягкая реакция на то, что ты русский, – просто отвернутся.

Россиянам тут не место: как за время войны изменилось отношение к гражданам РФ за границей

Проблемы с шенгенскими визами

Россиянам также не нравится, что в страны ЕС их пускают исключительно по визам. Из-за этого приходится выстаивать длинные очереди, терпеть унижения и платить деньги. Без виз жителей РФ могут впустить только в Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Молдову, ну еще в Беларусь и непризнанный северный Кипр.

Сейчас Европа обсуждает вопрос о полном запрете въезда российских туристов в Европу. Хотят ввести квоты и повысить плату за штамп в паспорте.

Но и сейчас россияне жалуются на проблемы с получением виз. Так, Испания приостановила прием заявлений. Записаться на прием можно только в Питере и Москве, а региональные визовые центры в РФ временно не работают. Россиянам приходится ждать записи неделями и даже месяцами.

Россиянам тут не место: как за время войны изменилось отношение к гражданам РФ за границей

Ранее же Испания входила в тройку лидеров по выдаче шенгенских виз вместе с Францией и Италией.

Многие россияне хитрили, ведь получить шенгенскую визу через Испанию было намного проще. Гражданам РФ хочется походить по магазинам, отдохнуть в разных странах Европы, поработать. Теперь каждую их справку рассматривают под лупой, поэтому подать "липовую бронь" на билеты на самолет или на проживание в гостинице уже не получится.

Даже лояльная к России Болгария ограничила выдачу виз. Россияне жалуются и на Португалию. Говорят, что в консульских центрах над ними просто издеваются. Визу могут выдать через два дня после вылета самолета в Европу.

То же самое происходит и с французскими визами, ведь все лето там наблюдались сбои в системе приема документов.