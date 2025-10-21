Россиянам тут не место: как за время войны изменилось отношение к гражданам РФ за границей

Россияне четвертый год чувствуют, как поменялось отношение к ним за границей из-за войны против Украины. Теперь с ними не так любезен персонал на любимых курортах, где когда-то российские туристы чувствовали себя хозяевами. Им не хотят сдавать жилье в европейских странах. А получить шенгенскую визу, чтобы съездить в "загнивающую" Европу на отдых или шопинг, стало намного сложнее.

Не хотят сдавать жилье россиянам

Россияне жалуются на то, что их не любят за границей. Например, в странах Балтии местные жители с недоверием относятся к людям с российскими паспортами.

Жители РФ рассказывают, что часто арендодатели отказывают им в сдаче жилья. Например, один россиянин жаловался, что снять жилье в Риге ему помогли знакомые. Когда он пытался сам это сделать, то получал отказ. В глаза ему, конечно, не говорили, что причина в его гражданстве. Но и связываться с ним никто не хотел.

Такая же история в Литве и Эстонии. Кстати, в Эстонии очень много выходцев из России, чьи родители или бабушки и дедушки приехали в страну после того, как СССР оккупировал страны Балтии. Правда, и они не очень лояльны к россиянам.

"Россияне ведут себя так, словно они тут хозяева. Разговаривают на русском, не хотят учить местные языки, не хотят интегрироваться из принципа. К ним соответствующее отношение", – говорит житель эстонского Тарту.

Латвия в июне 2025 года и Финляндия в июле 2025 года и вовсе запретили россиянам, которые не являются резидентами или не имеют ПМЖ, покупать тут недвижимость.

Литва еще в июне 2023 года ограничила права россиян на покупку земли или недвижимости. Исключение – лишь для тех россиян, кто имеет документ на постоянное место жительства в этой стране.

Кстати, в мае 2025 года в штате Техас в США также запретили россиянам и гражданам Китая, Северной Кореи и Ирана покупать жилье, землю или арендовать недвижимость.

На курортах Турции и Египта россиян перестали уважать

Российские туристы в последнее время часто жалуются на то, что в отелях Турции их перестали уважать. На самом деле они заслужили дурную славу еще задолго до начала вторжения в Украину. Но сейчас отношение к ним турецкого персонала стало резко отрицательным.

Россияне уверены, что работники турецких отелей более внимательны к немцам, полякам и даже украинцам. А вот их в лучшем случае игнорируют.

Одна россиянка жалуется, что на рецепции администратор на нее орал и размахивал руками. Другие заявляют, что работники турецких отелей игнорируют россиян, как только заслышат, на каком языке они говорят, обслуживают только иностранцев.

"Раньше в Турции к россиянам относились намного лучше. За доллар турок готов был обслуживать тебя весь вечер. А сейчас мы им не нравимся, они нас просто игнорируют. С поляками нормально разговаривают, даже с украинцами, а мы как пустое место", – пожаловалась москвичка, которая потратила с семьей 200 тыс. рублей на отпуск и осталась недовольна.

Еще одна российская туристка написала на российском сайте "Тонкости туризма" о прохладном отношении к россиянам в Египте.

По ее словам, персонал египетского отеля улыбался только гостям из Европы и был готов выполнять все их пожелания по первому требованию. А вот к россиянам отношение было совсем иным: недоброжелательным, презрительным. Так же, как и сами европейцы, египтяне старательно игнорировали туристов из РФ.

Хотя, видимо, было за что недолюбливать семью из РФ. Россиянка написала, что вечером возле бассейна британцы громко пели. Российским туристам это не понравилось, и они на всю катушку включили свою музыку, чтобы заглушить их.

"И что удивительно, замечание сделали нам, а не этим европейцам. Двойные стандарты", – возмутилась жительница РФ.

В то же время российская блогерша Юлия, которая после пяти лет наконец-то вырвалась в Европу, рассказала, что исколесила пять стран, включая Францию, Польшу, Грецию. И нигде не почувствовала негатива. Якобы официанты в Польше, заслышав русский язык, тут же предлагали ей поговорить на нем.

Правда, не все подписчики ей поверили. "В Таиланде я познакомился с семьей из Финляндии, разговорились. Но, как только узнали, что я русская, перестали общаться, и лица были очень недовольные", – написала ей Яна из Москвы.

Другой подписчик отметил, что если жить в другой стране, а не просто приехать туристом, то самая мягкая реакция на то, что ты русский, – просто отвернутся.

Проблемы с шенгенскими визами

Россиянам также не нравится, что в страны ЕС их пускают исключительно по визам. Из-за этого приходится выстаивать длинные очереди, терпеть унижения и платить деньги. Без виз жителей РФ могут впустить только в Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Молдову, ну еще в Беларусь и непризнанный северный Кипр.

Сейчас Европа обсуждает вопрос о полном запрете въезда российских туристов в Европу. Хотят ввести квоты и повысить плату за штамп в паспорте.

Но и сейчас россияне жалуются на проблемы с получением виз. Так, Испания приостановила прием заявлений. Записаться на прием можно только в Питере и Москве, а региональные визовые центры в РФ временно не работают. Россиянам приходится ждать записи неделями и даже месяцами.

Ранее же Испания входила в тройку лидеров по выдаче шенгенских виз вместе с Францией и Италией.

Многие россияне хитрили, ведь получить шенгенскую визу через Испанию было намного проще. Гражданам РФ хочется походить по магазинам, отдохнуть в разных странах Европы, поработать. Теперь каждую их справку рассматривают под лупой, поэтому подать "липовую бронь" на билеты на самолет или на проживание в гостинице уже не получится.

Даже лояльная к России Болгария ограничила выдачу виз. Россияне жалуются и на Португалию. Говорят, что в консульских центрах над ними просто издеваются. Визу могут выдать через два дня после вылета самолета в Европу.

То же самое происходит и с французскими визами, ведь все лето там наблюдались сбои в системе приема документов.