Российский южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес "приговор" украинскому военнопленному, бойцу бригады "Азов" Дмитрию Ремезу. Украинца приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщила "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда. Отмечается, что Ремеза обвинили в якобы участии в "террористическом сообществе" и "обучении с целью осуществления террористической деятельности".

Что известно о Дмитрии Ремезе

33-летний уроженец Запорожья Дмитрий Ремез до 2017 года работал полицейским. В 2018 году они вместе с женой переехали в Мариуполь.

Впоследствии Ремез присоединился к батальону Нацгвардии "Азов". Он командовал отделением комендантского взвода батальона подготовки личного состава.

Дмитрий Ремез был одним из защитников Мариуполя, получил два ранения, защищая город.

В чем РФ обвинила украинского защитника

Россияне обвинили Дмитрия по двум "террористическим" статьям – в "участии в террористической организации" и в "учениях с целью осуществлять террористическую деятельность". Ему незаконно назначили 18 лет колонии строгого режима.

Когда именно военнослужащий попал в плен, неизвестно. В мае 2025 года россияне внесли его в список "террористов и экстремистов" Росинфомониторинга.

Судилища над "азовцами" в РФ

"Приговор" Дмитрию Ремезу – далеко не первый, который оккупанты выносят бойцам "Азова" из зала суда. В марте в том же суде в Ростове-на-Дону осудили 23 украинских пленных "Азова". Им назначили от 13 до 23 лет колонии строгого режима.

При этом 11 защитникам "приговор" вынесли заочно, поскольку они уже вернулись в Украину в рамках обмена пленными.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил украинского военнопленного, бойца полка "Азов" Владислава Шпака по двум "террористическим" статьям. Ему назначили 21 год заключения в колонии строгого режима.

