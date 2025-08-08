Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил украинского военнопленного, бойца полка "Азов" Владислава Шпака по двум "террористическим" статьям. Ему признали 21 год заключения в колонии строгого режима.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда. Пленного обвиняли по статьям об "участии в террористическом сообществе" и "прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности".

По версии следствия, в июне 2020 года 20-летний Владислав Шпак "с целью улучшения своего материального положения, а также из идеологических соображений" подписал контракт с Национальной гвардией Украины и вступил в отряд специального назначения "Азов". Следователи квалифицировали это как "участие в террористическом сообществе".

В апреле-июне 2021 года, как считают российские силовики, Шпак проходил военную подготовку, квалифицировав это как "обучение для террористической деятельности".

В феврале 2022 года, когда российские войска вторглись в Украину, его вместе с сослуживцами из поселка Урзуф перебросили в Мариуполь. Шпак участвовал в обороне комбината "Азовсталь", а через три месяца, 17 мая, сдался в плен по приказу командования.

В материалах дела нет единой версии относительно его роли в военном формировании: в разных документах он упоминается как пулеметчик, помощник гранатометчика или водитель-разведчик.

Во время судебных дебатов прокурор сначала требовал 19 лет заключения строгого режима, однако после возобновления судебного следствия увеличил запрос до 22 лет. При этом в обоснование своей позиции обвинитель ссылался, в частности, на доклад Amnesty International о нарушении международного права украинскими военными; тогда судья напомнил, что Amnesty International признана в России "нежелательной организацией".

Сам подсудимый на вопрос, испытывает ли он "после начала военного конфликта" неприязнь к гражданам и власти Российской Федерации, ответил: "К гражданам – нет, к власти – да".

Как сообщал OBOZ.UA, командиры российской оккупационной армии продолжают отдавать циничные приказы о казни пленных украинских защитников на фронте. Главное управление разведки Минобороны Украины получило очередное доказательство целенаправленной политики уничтожения военнопленных российскими оккупантами.

