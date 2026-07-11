В РФ продемонстрировали линейку универсальных беспилотников "Сатурн": чем они опасны

Страна-агрессор Россия представила новую линейку универсальных беспилотников "Сатурн". В нее вошли две модели, отличающиеся характеристиками, дальностью применения и назначением.

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БПЛА оснащены элементами искусственного интеллекта, системами автономной навигации и машинного зрения, что потенциально расширяет их боевые возможности. Об этом сообщили российские медиа.

Россияне продемонстрировали две модификации дронов: универсальный "Сатурн-30" и малый дрон "Сатурн-10", которые планируется использовать для логистических и разведывательных миссий.

Характеристики дрона "Сатурн-30", который может выполнять разведывательные и логистические задачи:

– масса – 30 кг;

– грузоподъемность – до 7 кг;

– скорость – до 180 км/ч;

– высота полета – до 3 км;

– продолжительность полёта – до 1 часа.

Характеристики дрона "Сатурн-10", способного автономно обнаруживать, распознавать и сопровождать цели.

2Оба беспилотника оснащены системами автономной навигации и управления на базе машинного зрения и искусственного интеллекта", – говорится в сообщении.

Разработчик дронов находится под международными санкциями

Стоит отметить, что в проекте ГУР "War&Sanctions" сообщалось, что беспилотники серии "Сатурн" разработал российский концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЕТ).

Предприятие также производит и поставляет электронные системы для российских истребителей Су-57 и Су-34, обеспечивая потребности военно-промышленного комплекса РФ.

Именно из-за участия в поддержке российской оборонной отрасли концерн КРЕТ находится под международными санкциями. Ограничения в отношении компании ввели:

– Украина;

– США;

– Канада;

– Европейский Союз;

– Великобритания;

– Швейцария;

– Австралия;

– Новая Зеландия;

– Япония.

Напомним, ранее стало известно, что РФ тестирует новый ударный беспилотник крылатого типа с оптоволоконным управлением, который позиционируется как аналог дрона "Молния". Его конструкция должна обеспечить скрытность от средств радиоэлектронной разведки и устойчивость к воздействию РЭБ. Известно, что оккупанты планируют запустить аппарат в серийное производство.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска начали использовать беспилотники типа "Молния" на видеочастотах, которые сложно обнаружить большинству имеющихся систем радиоэлектронного контроля.

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