В Иркутской области РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Видео

В Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22. По предварительной информации очевидцев, экипаж спасся.

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Об этом сообщают российские СМИ. Летательный аппарат упал на берегу Ангары.

Очевидцы заявили, что видели, как люди выпрыгнули из бомбардировщика на парашютах. В то же время, сколько членов экипажа смогли покинуть борт, – не сообщается.

Самолет упал на берегу Ангары, после чего взорвался, а в небо поднялся большой черный столб дыма. Вероятно, на борту самолета находился боекомплект.

Отметим, что Ту-22 – это советский дальний сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, способный нести ядерное оружие. Самолет способен развивать скорость на форсаже до 2300 км/ч. Борт мог базироваться на аэродроме "Белая", который является крупнейшей авиабазой стратегической авиации российских Воздушно-космических сил в регионе.

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