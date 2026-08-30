В Белгороде прогремели мощные взрывы на объектах критической инфраструктуры: над городом поднялся дым. Фото и видео

Российский Белгород подвергся массированному ракетному удару. Атаки были нанесены по городской критической инфраструктуре и логистическим складам.

Видео дня

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Под удары попали городские электроподстанции и теплоэнергоцентраль.

Что известно

По данным городских Telegram-каналов, помимо подстанций и ТЭЦ, одна из ракет упала возле городской телебашни.

Другие ракеты упали в городском районе Харьковская гора, где расположены склады компании "Эстейт Логистик", а также арендованные склады маркетплейса OZON. Там быстро разгорается пожар.

На ТЭЦ, как сообщается, вспыхнул масштабный пожар, который усиливается. Там горят топливные цистерны и несколько зданий. Также горит одно из предприятий на улице Константина Заслонова.

Напомним, в ночь на 30 августа украинские дроны атаковали как минимум два региона РФ: Ленинградскую область и Краснодарский край. Там раздавались взрывы, очевидцы сообщали о пожарах и вторичной детонации. Под ударом оказались один из крупнейших НПЗ России в Киришах и военный аэродром в Ейске.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Ростовской области РФ прогремели взрывы: после них на складах вспыхнул пожар. Также на днях Украина поразила в российском Энгельсе стратегический бомбардировщик Ту-95.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!