Увидел в эротическом календаре: СМИ раскрыли громкие данные о несовершеннолетней любовнице Путина. Фото

У российского диктатора Владимира Путина, который в 2010 году был премьер-министром страны-агрессора, вспыхнул роман с абитуриенткой журфака МГУ Алисой Харчевой (на то время ей было всего лишь 17 лет). Отношения любовников продолжались около года, но отец девушки, как говорят, до сих пор получает деньги от кремлевских структур за молчание.

Российские журналисты провели расследование и выяснили подробности отношений Путина с молодой любовницей, которую он впервые увидел на эротическом календаре. OBOZ.UA рассказывает об этом подробнее.

Как все началось

История отношений берет начало с "эротического календаря", который движение "Наши" подарило Путину на его 58-летие. На нем были изображены студентки журфака, среди которых оказалась и 17-летняя Харчева. Календарь передали лично тогдашнему премьеру РФ, что публично подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Впоследствии, именно Харчеву пригласили в резиденцию Путина в подмосковном Ново-Огарево.

Политический подтекст

Организаторы знакомства пытались использовать роман для влияния на тогдашнего главу правительства РФ: перед каждой встречей "Наши" передавали девушке свои идеи и просьбы. Однако, по словам свидетелей, Путин вроде бы ни разу не одобрил эти инициативы.

Чем завершился роман

Отношения 58-летнего диктатора с 17-летней девушкой прекратились примерно через год – в то время, когда "Наши" потеряли доверие Кремля из-за провала в противодействии протестам против фальсификаций выборов. Кураторы движения Владислав Сурков и Василий Якеменко были уволены с занимаемых должностей.

Что получила Харчева за близость с диктатором РФ

По данным журналистов, девушка получила такие вознаграждения за интимные связи с Путиным:

в 2015 году девушка стала обладательницей элитной квартиры в центре Москвы, которую ей передали через бизнесмена Григория Баевского, связанного с Аркадием Ротенбергом;

которую ей передали через бизнесмена Григория Баевского, связанного с Аркадием Ротенбергом; девушка поступила в МГИМО, а это удалось Харчевой именно благодаря помощи любовника;

а это удалось Харчевой именно благодаря помощи любовника; ее отец Всеволод Харчев устроился в прокремлевскую структуру "Диалог", где до сих пор получает около 100 тыс. рублей ежемесячно, несмотря на отсутствие соответствующей квалификации.

Чем сейчас занимается Алиса Харчева

Сейчас Алиса Харчева носит фамилию мужа – Ахильгова, является владелицей студии загара в Москве и поддерживает связь с бывшими "сводниками". В 2021 году она даже летала в Турцию бизнес-джетом вместе с бывшим пресс-секретарем "Наших" Кристиной Потупчик.

