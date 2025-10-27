Светился зеленым: в небе над Москвой заметили загадочный объект. Видео

Утром 27 октября в небе над Москвой заметили неизвестный объект с ярким зеленым сиянием. Необычное явление наблюдали около 6:30 по местному времени.

Видео дня

Жители столицы и Подмосковья сообщали о пролете яркого объекта, который оставлял после себя огненный след. Кадры явления публиковали местные паблики.

Что известно

Известно, что загадочный объект зеленого цвета сняли вблизи Рублевского шоссе. Кроме того, сияние видели не только в Москве, но и в Раменском, Красногорске, Фрязино, Люберцах и нескольких других городах области.

Происхождение этого явления пока остается неизвестным. Существуют разные предположения: одни считают, что это мог быть метеорит, другие – что речь идет о техническом сбое или работе нейросети.

В то же время скорость объекта была слишком низкой для метеорита, поэтому наиболее вероятной пока считают версию о космическом мусоре.

Комета Леммон

Стоит отметить, что этой же ночью над Землей пролетела комета C/2025 A6 (Леммон), которую в последний раз наблюдали еще в VII веке. Это небесное тело было обнаружено в январе 2025 года в американской обсерватории Маунт-Леммон.

Известно, что период обращения кометы вокруг Солнца составляет примерно 1350 лет. По словам астрономов, C/2025 A6 является самой яркой кометой, которую можно увидеть с Земли в этом году.

Напомним, кроме загадочных объектов в столицу страны-агрессора долетели и беспилотники, из-за чего в Москве и Московской области вечером, 26 октября, были слышны взрывы. Под Кремлем заметили солдат с установленным на пикап пулеметом. А мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы ликвидировала не менее 26 БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тульской области РФ утро 26 октября выдалось шумным: в регионе объявили "дроновую опасность". Местные жители утверждают, что начиная с 5 часов утра слышали по меньшей мере десять взрывов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!